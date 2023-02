Affaire Godard : pourquoi cette affaire reste un des plus grands mystères criminels français

En juin 2000, des pêcheurs bretons font une macabre découverte : un petit crâne s'est retrouvé coincé dans leurs filets au large du Finistère. Les analyses montrent qu'il s'agit de celui de Camille, fille du Dr Yves Godard, tous deux disparus en mer près d'un an auparavant. Ni lui, ni sa femme Marie-France, ni son autre enfant Marius n'ont été retrouvés malgré les recherches des enquêteurs.

Pourtant de nombreuses pistes ont été explorées : les lettres d'un corbeau évoquant une fuite vers l'île de Mann, mais aussi des cartes retrouvées éparpillées sur l'archipel des Ebihens.

"On découvre en février 2001, puis dans les semaines qui suivent, trois ou quatre cartes professionnelles du docteur Godard, dont immédiatement les analyses permettent de se convaincre qu'elles n'ont pas séjourné longtemps dans l'eau", explique Me Jean de Mézerac dans Les Voix du crime. "Et par suite, on découvre très curieusement, sept années plus tard, en 2008, une énième carte professionnelle identifiée comme appartenant bien au docteur Godard sur la même plage."

L'avocat est le conseil historique de la famille de Marie-France Godard, dont on a jamais retrouvé le corps ni la trace. Selon lui ces cartes appartenant au Dr Godard ont été déposées par une main humaine. "Celles de 2008 ont été retrouvées très curieusement deux jours après l'annonce lors d'une conférence de presse du procureur de la République de Saint-Malo, selon laquelle les investigations se terminaient et qu'on allait clôturer l'affaire !"



La découverte du fémur du docteur Godard met un terme définitif à toute hypothèse de subsistance d'un signe de vie du groupe familial Me Jean de Mézerac

Qui a pu déposer ces cartes ? C'est un des mystères de l'affaire Godard auquel personne n'aura probablement jamais de réponse : en 2006, les ossements du Dr. ont été retrouvés au large de Roscoff (Finistère). Une découverte qui "met un terme définitif à toute hypothèse de subsistance d'un signe de vie du groupe familial", déplore Me Jean de Mézerac.

L'enquête a beau être close, l'avocat a son intime conviction. "Moi, je pense qu'il y a peut-être un pétage de plombs de la part du docteur Godard lui-même", explique-t-il. Dans le viseur de la justice pour des cotisations impayées, Yves Godard se serait-il retrouvé dans une impasse financière au point de préférer anéantir sa famille et de se suicider ? "Les autres hypothèses possibles me paraissent devoir être éliminées de manière quasi-catégorique", répond l'avocat.

D'autres ont évoqué la piste d'un assassinat commandité, dû au lien du Dr Yves Godard avec la CDCA, syndicat poujadiste hostile aux système de redistribution des cotisations sociales. Cette piste n'a rien donné.



Le bateau aurait pu s'échouer au fond de la mer et être coincé dans une fosse Me Jean de Mézerac

Aujourd'hui, la seule certitude est la suivante : le Dr Godard est mort. Dans quelles circonstances et pourquoi ? Me Jean de Mézerac risque une hypothèse : celle d'un naufrage délibéré, déguisé en accident.



"On a retrouvé en janvier 2001 un sac avec des affaires familiales pas très loin de la zone où on avait retrouvé l'annexe (du bateau, ndlr), raconte-t-il dans Les Voix du crime. Au sein de ce sac, on découvre un marteau, et ce marteau nous a fait pensé - aux membres de la famille comme à un des magistrats instructeurs - qu'il avait pu, le cas échéant, servir au docteur Godard à créer un trou dans la coque et calculer une chute du bateau au dessus d'une fosse marine, la zone des Casquets. Vous avez des très grandes fosses marines, comme des grottes souterraines où le bateau aurait pu s'échouer au fond de la mer et être coincé dans une telle fosse, ce qui expliquerait qu'aucun élément ne soit remonté à la surface et qu'aucun filet de pêche ne puisse y passer."



Autant d'éléments qui laissent libre court aux suppositions dans une affaire vieille de plus de vingt ans. Pour autant, l'enquête n'est pas définitivement close : les nouvelles règles de prescription permettent de relancer les investigations jusqu'en 2032... à condition de pouvoir verser au dossier un nouvel élément pertinent.

