Affaire Godard : qui était le Dr. Yves Godard, père de la famille disparue et suspect numéro 1 ?

Cet homme-là est un mystère, et le restera sans doute pour toujours. A-t-il tué sa femme, ses enfants, avant de se suicider ? Et si oui, pourquoi ? Ont-ils été victimes d’un accident ? Ou a-t-il été assassiné, comme certains l’affirment sans convaincre ? Plus de vingt ans après, ces questions et bien d’autres restent sans réponse. Et ce que l’on sait du Dr Yves Godard jette encore plus le trouble sur cette affaire hors du commun.



Au moment de la disparition, la famille Godard vit à Tilly-sur-Seulles, dans le Calvados, dans une vieille bicoque retapée, une ancienne grange achetée six ans plus tôt. Marie-France est sa seconde femme, il est son second mari. Ils ont de grands enfants de leur première union mais ensemble, ils en ont eu deux : Camille, 6 ans et Marius, 4 ans. Leur mariage, c’était en 1994 à la mairie de Tilly.



"Plus intime, je n'ai jamais vu, raconte une employée municipale. Il y avait leurs enfants respectifs, la petite Camille, et c'est à peu près tout !" De fait, les Godard vivent très isolés.



Il sera suspendu deux mois pour exercice illégal de la pharmacie

Il faut dire que le Dr. Godard n’est pas un médecin très classique. Dès ses débuts, en 1984, il a été dans le collimateur du Conseil de l’Ordre, à cause de sa thèse consacrée au traitement de la sciatique par l’acupuncture. Un travail bien mené, qui lui a valu une mention "très honorable" et les félicitations du jury. Seulement voilà, il en a fait un article de presse, publié dans un journal local accompagné de statistiques et de photos. Le conseil a considéré qu’il s’agissait de publicité : six mois de suspension. Plus tard, en 1992, il sera suspendu deux mois pour exercice illégal de la pharmacie.

Les enquêteurs découvrent aussi que le Dr. Godard avait des soucis d’argent. Il était membre de la CDCA, la Confédération de Défense des Commerçants et Artisans, un mouvement poujadiste en lutte contre les cotisations sociales, et il était donc en conflit avec sa caisse de retraite et avec la sécu. Voilà donc l’homme qui a pris la mer le 1er septembre 1999, seul avec ses deux enfants, en laissant derrière lui une maison pleine de traces de sang.

>> Les Voix du crime sont avocats ou avocates, enquêteurs ou enquêtrices, proches de victimes, de suspects ou de coupables. Ces témoins-clefs se confient au micro des journalistes de RTL. Des témoignages inédits, qui apportent un éclairage nouveau sur la justice et les grandes affaires criminelles d’aujourd’hui.

Deux fois par mois, l'une de ces Voix du crime nous raconte son point de vue sur une affaire criminelle. Un podcast RTL.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info