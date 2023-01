Affaire Godard : l’avocat des proches raconte le "drame humain" derrière le mystère

Dans certaines affaires criminelles, le mystère plane et le secret perdure. Parfois, il suffit d’un élément pour remettre en cause des années d’enquête. Si ces histoires aux allures de polar suscitent la curiosité et trouvent leur public, beaucoup oublient que derrière des destins tragiques se cachent des proches endeuillés, et parfois, à jamais sans réponses.

C’est ce que reproche Maître Jean de Mézerac, avocat au barreau de Caen, quant au traitement d’une affaire devenue l’un des plus grands mystères criminels que la France n’ait jamais connus : l’affaire Godard. En 1999, Yves Godard, sa femme Marie-France et leurs deux enfants, Camille et Marius, disparaissent en pleine mer sur le voilier qu’ils viennent de louer. Inquiets, les proches tirent la sonnette d’alarme.

Lorsque Me Jean de Mézerac reçoit pour la première fois la famille de Marie-France Godard dans son bureau, cette disparition n'est pas encore le célèbre mystère que l'on connaît aujourd'hui. "Je reçois très rapidement toute la famille unie. Il y avait encore les parents de Marie-France, qui étaient vivant à l'époque (…) la famille était évidemment éminemment inquiète, mais encore nourrie d'espérance", se souvient l’avocat dans Les Voix du Crime.

Cette affaire, avant le côté mystérieux, excitant, médiatique est un immense drame humain Me Jean de Mézerac

Pourtant, cette espérance va vite être ternie par de macabres découvertes : des traces de sang, celui de Marie-France, sont retrouvées dans le fourgon du père, Yves, garé sur le port de Saint-Malo (Bretagne). Puis d'autres sont recueillies au domicile familial. La disparition inquiétante prend alors une tournure criminelle. Pour la famille, c’est un choc. Pour la presse, une aubaine. L'affaire fait les gros titres et la fascination autour de ce sombre scénario ne cesse d'enfler.

Sans le vouloir, les proches des disparus se retrouvent au cœur d’une enquête qui va marquer les annales criminelles et alimenter les journaux pendant des décennies. Pour Me De Mézerac, ses clients sont les grands oubliés de cette histoire hors norme. "Je voudrais quand même le dire, cette affaire, avant le côté mystérieux, excitant, médiatique, qui a été animé par pleins de soubresauts pendant des années, est un immense drame humain."

Mes pauvres clients ont été complètement abandonnés sur le plan psychologique Me Jean de Mézerac

L'avocat insiste : il déplore le non-accompagnement des proches. "Pour le moindre petit accident d'autocar, on a des soutiens psychologiques, une cellule externe et mes pauvres clients ont été complètement abandonnés sur le plan psychologique. Et de surcroît, ils apprenaient parfois des événements majeurs par une déclaration du procureur de la République, sans même qu'on m'ait avisé au préalable."

Malgré tout, Me de Mézerac se félicite que certains professionnels aient pris en compte la détresse familiale : "il y a eu un autre magistrat instructeur qui lui avait l'extrême courtoisie de me passer un coup de fil dès qu'il y avait un élément nouveau pour que mes clients l'apprennent avant que les médias en soient avisés."

Les détails sordides s'enchaînent, jusqu'en juin 2000. Cette fois-ci, c'est le crâne de la petite Camille, qui est repêché dans la baie de Saint-Brieuc, au large d'Erquy. La découverte signe la fin d'un quelconque espoir pour les proches. Aujourd'hui décédés, les parents de Marie-France Godard ont été enterrés sans jamais connaître la vérité sur la disparition de leur fille, de leur gendre et de leurs deux petits-enfants.

>> Les Voix du crime sont avocats ou avocates, enquêteurs ou enquêtrices, proches de victimes, de suspects ou de coupables. Ces témoins-clefs se confient au micro des journalistes de RTL. Des témoignages inédits, qui apportent un éclairage nouveau sur la justice et les grandes affaires criminelles d'aujourd'hui.



Deux fois par mois, l'une de ces Voix du crime nous raconte son point de vue sur une affaire criminelle. Un podcast RTL.

