Docteur Godard : 20 après, l'affairre reste la plus grande énigme judiciaire

publié le 05/09/2019 à 15:48

Tout commence à Saint Malo, le 5 septembre 1999. Lorsqu'un voilier est porté disparu. À son bord, un homme, Yves Godard, et ses deux enfants, Marius, 4 ans, et Camille, 6 ans. Seule certitude, ils sont partis du port le 1er septembre.



Les gendarmes pensent aussitôt à un naufrage. Mais très vite, ils retrouvent sur le parking, la fourgonnette du docteur Godard. Et Il y a quelques petits détails assez troublants et notamment, sur le plancher de la camionnette, du sang en grande quantité.

Les gendarmes se rendent immédiatement au domicile d'Yves Godard dans le Calvados, à Thilly-sur-Seulles. À l'étage, ils pénètrent dans la chambre parentale. Partout, des traces de sang sommairement effacées. Les analyses sont formelles: il s'agit du sang de Marie-France Godard, la femme du médecin. Yves Godard devient alors le suspect numéro 1.

Le mystère s'épaissit

Pourtant il n'y a aucune trace du corps de Marie-France Godard. Seule certitude, le médecin est parti avec ses deux enfants pour le port de Saint-Malo. Yves Godard s'est-il déjà débarrassé du corps de son épouse ? Et qu'est-il arrivé aux enfants ?

Le 6 juin 2000, coup de théâtre. Des pêcheurs découvrent le crâne de la petite Camille, au large de Saint-Brieu. Quelques mois plus tard, un nouvel élément vient mettre fin aux recherches. Des pêcheurs remontent dans leurs filets un tibia et un fémur et les analyses ADN montrent qu'il s'agit des restes du Docteur Godard.



Comment le médecin normand a-t-il trouvé la mort ? S'agit-il d'un meurtre, suivi d'un naufrage ? D'une fuite qui aurait mal tourné ? Vingt ans après, l'affaire Godard reste l'une des plus grandes énigmes qu'ait connu la justice française.