Affaire Godard : comment l'analyse des ossements a permis de résoudre en partie l'enquête

C'est l'une des grandes affaires criminelles ces 20 dernières années, l'affaire du Docteur Godard. Le 5 septembre 1999, un petit voilier de 9 mètres est porté disparu. À son bord, le docteur Godard et ses deux enfants, Marius, 4 ans et Camille, 6 ans.

La famille vient d'embarquer à Saint-Malo, le voyage ne devait durer que quelques jours. La rentrée des classes approche, des patients ont rendez-vous chez l'acuponcteur. Les gendarmes pensent aussitôt à un naufrage. Mais très vite, du sang a été retrouvé en grande quantité dans la fourgonnette du docteur Godard et dans sa maison du Calvados.

Les traces ont été effacées à la va-vite, mais les analyses sont formelles : il s'agit du sang de sa femme Marie-France Godard. Le médecin devient le suspect numéro 1. Les gendarmes se mettent alors à sa recherche, persuadés qu'il est toujours en vie.

L'océan sème de nombreux indices

Où se trouve Yves Godard et qu'est-il arrivé aux enfants ? Des lettres anonymes les signalent sur l'île de Mann puis en Ecosse. "Sauvez Marius et Camille" écrit le corbeau. Pendant ce temps, l'océan sème des indices.

"Un pêcheur dans la Manche a remonté dans ses filets un sac contenant les effets personnels du médecin". "Mis à part des vêtements qui appartiennent bien aux deux enfants disparu, les gendarmes ont désormais entre leurs mains un chéquier". "Sur la plage d'une île des Côtes-d'Armor, on vient de retrouver la carte professionnelle de médecin du Dr Godard". "Soit la mer nous rapporte des objets petit à petit d'un éventuel naufrage, soit c'est quelqu'un qui sème le désordre en mettant des éléments quand nous avons le dos tourné", racontaient les journalistes de l'époque.

On devait dire si c'est un crâne d'enfant, d'adulte et donner un âge estimatif du crâne. Franck Nolot, anthropologue

Le 6 juin 2000, coup de théâtre. Un chalutier remonte un crâne dans la bais de Saint-Brieuc. Des coquillages, collés sur son sommet. La juge mise alors sur un expert encore trop rare, qui fait tout juste son apparition dans les services de police et de gendarmerie. L'adjudant Franck Nolot est désormais anthropologue à l'IRCGN. "On devait dire si c'est un crâne d'enfant, d'adulte et donner un âge estimatif du crâne. Pour identifier, il y a que trois possibilités majeures qui sont connues d'Interpole : l'ADN, le dentaire et les empreintes digitales. Nous pendant un temps, nous aurons que ces éléments-là. On va alors intervenir sur des anciennes fractures, des prothèses, des particularités... Mais in fine, l'identification se fera par la génétique".

Les os ont parlé. Le crâne est bien celui de la petite Camille. Puis en 2006, c'est au tour du tibia et du fémur d'Yves Godard d'être retrouvé au large de Roscoff. Le docteur a-t-il orchestré un suicide collectif ? Est-ce un assassinat, un complot mafieux sur fond d'argent caché ? L'affaire Godard reste aujourd'hui encore une énigme.