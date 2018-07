La mystérieuse affaire Godard

publié le 29/04/2016 à 11:45

A la Une de l’heure du crime, l’une des grandes énigmes criminelles de ces vingt dernières années : la disparition en septembre 1999, du Docteur Godard, de son épouse et de ses deux enfants

Le 1er septembre 1999, un voilier de 9 mètres, le Nick, quitte le port de Saint-Malo, avec, à son bord, le docteur Yves Godard et ses deux enfants, Camille, 6 ans, et Marius, 4 ans. Quelques jours plus tard, on découvrira que son épouse Marie-France, qui n’était pas à bord du voilier, a également disparu. Des traces de sang seront retrouvées dans la maison du couple, près de Tilly-sur-Seulle, dans le Calvados, ainsi que dans une camionnette garée près du port de Saint-Malo…

Au cours des années suivantes ont retrouvera sur la côte nord de la Bretagne ou en mer, le canot de sauvetage du bateau, des papiers et des cartes de crédit au nom du médecin, puis le crâne de la petite Camille, et enfin, des ossements d'Yves Godard, remontés dans ses filets par un chalutier.



L’enquête n’a jamais permis de résoudre l’énigme, cinq juges d’instructions se sont succédé jusqu’au 14 septembre 2012, le jour où un non-lieu a été prononcé.



Accident, suicide, assassinat ? Seul un fait nouveau pourra désormais relancer l’affaire. Nous revenons sur l’ensemble du dossier avec mes invités, dans un instant.

Le docteur Godard a-t-il été assassiné ?

Plus de seize ans après leur disparition, Marie-France, l'épouse, et Marius, le fils du docteur Yves Godard, sont, depuis février dernier, officiellement considérés décédés par la justice, alors que leurs corps n'ont jamais été retrouvés.



Un épilogue à l’une des affaires criminelles les plus mystérieuses de ces dernières années. Médecin à Caen, le Dr Godard avait soudainement disparu le 1er septembre 1999, laissant une maison ensanglantée.



La trace du docteur se perd quand il embarque sur un voilier à Saint Malo avec ses deux enfants, Marius, 4 ans et Camille, 6 ans. Plus tard le crâne de Camille est repêché en baie de Saint-Brieuc, en juin 2000. En 2006, c’est le fémur du médecin qui est découvert au large de Roscoff.



En 2012, après treize ans d'enquête, le dossier est clôturé par un non-lieu.

A propos du livre "L'assassinat du docteur Godard"

Médecin à Caen, le docteur Godard a soudain disparu en septembre 1999, laissant une maison ensanglantée. Le corps de sa femme n'a jamais été retrouvé.



La trace du docteur se perd quand il embarque sur un bateau avec ses deux jeunes enfants. Pendant des mois, le docteur Godard semble insaisissable. Des fragments du bateau sont découverts dérivant au fil des courants. Chacun pense à un naufrage ou à un suicide en mer. Plus tard, le crâne de sa fille puis un fémur du docteur Godard sont repêchés au large des côtes bretonnes et formellement identifiés par leur ADN.



Fin de l'énigme ? Non. Éric Lemasson a repris toute l'enquête. Il a mis ses pas dans ceux du docteur Godard. Il raconte sa vie marginale, ses jardins secrets. Il retrace sa fuite, de Roscoff jusqu'au port écossais de Thurso. L'auteur apporte la clé qui manquait et révèle une série d'assassinats autour d'une organisation en lutte contre le "système", la CDCA (Confédération de défense des commerçants et artisans). La vérité qu'il dévoile est surprenante et éclatante à la fois : la vie du docteur Godard était un roman noir.

Nos invités

Eric Lemasson, grand reporter. Auteur du livre L’assassinat du Dr Godard ; Gérard Zaug, ancien juge d’instruction dans cette affaire jusqu’à fin 2000. Aujourd’hui avocat général à la cour d’appel d’Angers.



