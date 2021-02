Le meurtre de Christian Poucet : l'ombre du docteur Godard

et Marie Bossard

publié le 08/02/2021 à 21:05

Le 29 janvier 2001, au matin, Christian Poucet se gare au pied de ses bureaux, à Baillargues, dans la banlieue de Montpellier. C'est ici qu'il dirige la Confédération de défense des Commerçants et Artisans, la CDCA. Il monte au premier étage, salue quatre employés et rejoint son bureau. A peine assis dans son fauteuil, sa secrétaire lui passe un appel de Pierre Vérot, ami et responsable régional de la région Bourgogne.

À peine a-t-il décroché le téléphone que Christian Poucet voit surgir dans son bureau, deux hommes cagoulés armés de fusils. Pierre Vérot n'entend pas de coups de feu, mais des cris et une voix qui hurle : "Il faut prévenir les flics". Christian Poucet est déjà mort, lorsque les secours arrivent sur place. Les premières constatations indiquent que sept balles ont touché Christian Poucet à bout portant, au cou et au ventre.

Selon les témoins, les deux hommes sont entrés sans se soucier des employés présents et se sont enfuis à bord d'une BMW immatriculée dans l'Hérault. Pour les policiers de la SRPJ de Montpellier, cette mort ressemble davantage à un règlement de compte plutôt qu'à une vengeance d'ordre politique et syndical.

Nos invités

Eric Lemasson, producteur et documentariste. Auteur du livre L’assassinat du docteur Godard qui établi le lien entre la disparition à Caen, en 1999, du Dr Yves Godard et de ses enfants, et l’assassinat de Christian Poucet.Alexandra Poucet, fille de Christian Poucet.

