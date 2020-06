Affaire Fillon : "Ce sont des boucs-émissaires" assure l'avocat de Penelope sur RTL

publié le 30/06/2020 à 07:57

Au lendemain du verdict de l'affaire Fillon, ce lundi 29 juin, où François et Penolope Fillon ont été reconnus coupables de "détournements de fonds publics" et "d’abus de biens sociaux" et ont respectivement écopé de cinq ans de prison, dont deux ferme, et de trois ans de prison avec sursis, l'avocat de l'épouse de l'ancien Premier ministre a affirmé que c'était "une terrible déception".

Me Pierre Cornut-Gentille considère que "l'emploi de Penelope Fillon était loin d'être fictif" et souligne que "le tribunal reconnait qu'elle a exercé une activité réelle auprès de son mari mais il lui dénie toute valeur". "On ne nous a rien concédé et il n'y a pas la moindre nuance dans ce jugement" a-t-il également regretté en estimant que "ce sont des boucs-émissaires".



"Il fallait peut-être admettre que les emplois familiaux à l'Assemblée étaient une pratique courante" a ajouté Pierre Cornut-Gentille en soulignant que cette pratique était désormais interdite par la loi. Selon lui, "les parquets, qui jusque-là n'avaient rien eu à redire sur les emplois familiaux des parlementaires, ont décidé, dans des conditions de rapidité extrême, de le mettre en examen et de le juger sévèrement".