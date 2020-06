Les infos de 5h - Affaire Fillon : la défense demande la "réouverture" du procès

et Thomas Prouteau

publié le 24/06/2020 à 05:37

Nouveau rebondissement à quelques jours du jugement Fillon: la défense de l'ex-Premier ministre a demandé mardi au tribunal de rouvrir les débats pour faire la lumière sur les "pressions" qu'aurait subies la procureure nationale financière au moment de l'enquête.

Cela va avoir au moins une conséquence, lundi matin, le tribunal qui a jugé François Fillon devra se prononcer sur cette demande de réouverture avant de rendre son jugement. À partir de là, deux possibilités : soit le président rejette d'office la demande de supplément d'informations car il l'a juge infondée, soit il décide d'entendre les partis c'est-à-dire les avocats de François et Penelope Fillon ainsi que le procureur financier.

Là encore le tribunal peut rejeter la demande. Il peut aussi surseoir un délibéré, ce qui veut dire que les juges attendraient la fin du débat publique pour se prononcer. Il peut également, et c'est ce que souhaite la défense Fillon, rouvrir l'enquête, saisir un nouveau juge d’instruction. Pour cela il faudrait que cela constitue un élément nouveau, susceptible de changer la décision. C'est peu probable selon un connaisseur du dossier car cela a déjà été évoqué lors du procès.

À écouter également dans ce journal

Tennis - Le numéro 1 mondial Novak Djokovic, testé positif au Coronavirus, s'est excusé ce mardi soir d'avoir organisé "trop tôt" un tournoi d’exhibition dans les Balkans, à la suite duquel plusieurs joueurs du circuit ont été testés positifs à la Covid-19.

Violences animales - L'association L214 publie une vidéo choc pour dénoncer la filière du roquefort. L'association a suivi l'engraissement et l'abattage des agneaux non conservés. On les voit par milliers, entassés dans des bâtiments dans l'Aveyron, certains, malades, agonisants.

Mediator - Le parquet de Paris a requis mardi soir plus de 8 millions d'euros d'amende contre le groupe Servier et de la prison ferme contre son ex-numéro 2, jugés dans l'affaire du scandale sanitaire du Mediator.