Estelle Mouzin "a été jetée dans un trou dans les Ardennes", selon son père sur RTL

Le 9 janvier 2003, Estelle Mouzin, une petite écolière, disparaît brutalement dans une petite ville de Seine-et-Marne, à Guermantes, alors qu'elle rentrait chez elle. C'est le début d'un insondable mystère et d'une traque inédite pour tenter de la retrouver. Plus de 300 gendarmes et CRS et 170 policiers se sont retrouvés sur place.

Le 26 juin 2003, un peu plus de cinq mois après l'enlèvement d'Estelle, le dénommé Michel Fourniret, 41 ans, est arrêté à Ciney, en Belgique, alors qu'il essayait d'enlever une petite fille dans sa fourgonnette blanche. Le nom de celui qu'on surnommera plus tard "l'Ogre des Ardennes", est revenu en boucle dans l'enquête sur la disparition d'Estelle Mouzin.

Pourtant, jugée trop lointaine et compliquée aux yeux des policiers, la piste Fourniret est abandonnée en juin 2003. Les parents d'Estelle vont devoir patienter 14 ans avant que les investigations commencent vraiment à cerner le tueur en série.

"Ce n'est pas moi la victime. La victime, c'est Estelle. L'objectif, c'était de la retrouver", confie Eric Mouzin, le père de la petite disparue, dans L'Heure du crime ce jeudi 5 janvier. Le 6 mars 2020, Michel Fourniret alors âgé de 77 ans, admet avoir été le bourreau de la petite Estelle Mouzin. La juge chargée du dossier a appliqué une reconstitution du scénario du crime. Cependant, le tueur en série a exposé des aveux incomplets, et n'a pas dit où repose le corps de l'écolière de Guermantes. Pas moins de 11 campagnes de fouilles se sont succédé dans les Ardennes jusqu'à récemment, le 5 janvier 2023.

À écouter INCONTOURNABLE : Estelle Mouzin : le secret de Fourniret 00:45:14

"Estelle a été jetée dans un trou de la forêt des Ardennes il y a 20 ans", déclare au micro de RTL son père. "Pendant 20 ans, elle était dans cette forêt et à l'époque, on ne le savait pas. Ce n'est pas parce qu'on le sait, maintenant, que ça change quelque chose à la douleur, à l'abjection de ces criminels, aux résultats de l'enquête. Ça ne change rien". Affaibli par la maladie, l'Ogre des Ardennes meurt à l'hôpital à Paris, en mai 2021. Le corps de la petite Estelle Mouzin ne sera peut-être jamais retrouvé dans les Ardennes, mais son dossier devrait être jugé, avant qu'il ne soit trop tard.

Les invités de "L'Heure du crime"

- Eric Mouzin, le père d'Estelle Mouzin.

