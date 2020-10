Xavier Dupont de Ligonnès : qui est Bruno de Stabenrath, son ami qui publie un livre ?

publié le 13/10/2020 à 07:01

"Je t’écris depuis longtemps et je continuerai à le faire car ces mots, mon ami, je les adresse à toi, rien qu’à toi." Ce jeudi 15 octobre, Bruno de Stabenrath publie L'Ami impossible aux éditions Gallimard. Dans ce livre, il raconte l'histoire d'amitié qu'il a entretenue avec Xavier Dupont de Ligonnès depuis 1977.

Comme le rappelle l'éditeur, les deux hommes se sont rencontrés au lycée, à Versailles. Ils entretiennent une amitié "profonde et sincère". Les deux hommes ont perdu le contact "à partir de 2007-2008", selon Bruno de Stabenrath, qui s'est confié dans une interview au Parisien. Le quotidien rapporte que leur amitié les rassemblait autour d'une passion commune pour Elvis Presley.

Bruno de Stabenrath n'en est pas à son premier livre. Il a notamment publié une autobiographie, Cavalcade (éditions Robert Laffont, 2001), devenu un film où son rôle est interprété par Titoff. Il y raconte un accident de voiture qui l'a laissé tétraplégique et la vie après cet accident. Il a depuis publié plusieurs autres romans (Le Châtiment de Narcisse, Je n'ai pas de rôle pour vous) et essais (Les Destins brisés du rock, Qu'est-ce que tu me chantes ? Histoires secrètes des cinquante plus grands tubes de la chanson française).

Acteur (L'Argent de poche, L'Hôtel de la plage, Mesrine), il s'est aussi fait connaître comme réalisateur (Un gars, une fille, Marc et Sophie). Les téléspectateurs ont aussi pu découvrir son visage dans le magazine Vendredi, si ça me dit ! sur France 2, présenté par Christophe Hondelatte, où il est apparu en 2008 comme chargé de la rubrique "expositions".

