publié le 12/10/2019 à 01:09

"C'est la énième fois qu'on m'indique qu'il aurait été interpellé donc permettez-moi d'être sceptique". Interrogé sur RTL après l'annonce de l'arrestation de Xavier Dupont de Ligonnès en Écosse, Me Stéphane Goldenstein, avocat de la mère et de l'une des soeurs du suspect dit "avoir besoin d'en savoir plus".

"J'attends d'avoir la preuve de la confirmation qu'il s'agit bien de lui", poursuit-il. À l'annonce de ce coup de théâtre, l'avocat a immédiatement appelé ses clientes pour leur faire part de la nouvelle. "Elles-même essaient de savoir si c'est vraiment lui ou pas", raconte-t-il. "Moi pour le moment j'écoute tout le monde déblatérer sur cette hypothèse mais je n'en sais rien. J'écoute la télévision, les informations, et ça me paraît un peu suspect", martèle Me Stéphane Goldenstein.

Il assure d'autre part que ses clientes "n'ont absolument pas l'intention" de se rendre en Écosse. "La seule chose qu'elles attendent c'est de savoir si c'est bien lui ou s'il s'agit d'une énième supercherie", ajoute-t-il, estimant qu'il fallait faire preuve de plus de prudence à l'égard de la famille de Xavier Dupont de Ligonnès. "Imaginez la douleur pour la mère et la soeur d'apprendre que non seulement il serait vivant mais qu'il aurait été arrêté. On ne prend pas de gant pour la famille des victimes", regrette leur avocat.