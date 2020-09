publié le 15/09/2020 à 17:33

L'événement télé de ce mardi 15 septembre 2020, c'est Un homme ordinaire, premier feuilleton librement inspiré de l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès. Une série inspirée tout court. Une série très proche de la réalité, attendu que le réalisateur Pierre Aknine s'est appuyé sur les enquêtes officielles et que le "héros" est joué par Arnaud Ducret, lui aussi très inspiré.

Qui a oublié cette histoire non résolue ? Début avril 2011, une femme, ses quatre enfants, les deux chiens, sont tous retrouvés enterrés dans le jardin de la maison familiale. Le père, plus que fortement suspect, s'est volatilisé. Dans la fiction, Xavier Dupont de Ligonnès. s'appelle Christophe de Salin, c'est l'assassin, cet homme ordinaire qui présente bien, porte beau, parle fort. Sympathique à l'extérieur, tyrannique à l'intérieur. On le remarque par exemple le jour où il imprime un dossier où il a calculé ce que leur a coûté chacun des enfants depuis leur naissance...

Cet homme rate tout ce qu'il entreprend, au point de finir par envisager le meurtre, comme la seule issue possible et comme un acte enfin parfait. On est saisi, et Arnaud Ducret est saisissant dans ce contre-emploi de gourou-familial-totalitaire, un Arnaud Ducret surpris d'avoir été choisi mais, finalement, pas tant que ça...

"J'avais des copains qui me disaient, 'c'est marrant avec des lunettes tu pourrais ressembler à ce monsieur', confie l'acteur au micro de RTL. Donc j'étais déjà intrigué et content qu'on me propose ce rôle. C'est quand même des personnages très compliqués, intriguant et psychologiquement déstabilisant et incompréhensible. Ça c'est la première chose pour laquelle j'avais envie de le faire. (...) Ça me fait plaisir que les gens puissent voir une autre facette, ça va peut-être donner envie à des réalisateurs... On est tous pareil, c'est notre vitrine. " Arnaud Ducret dit avoir constamment pensé aux victimes et aux proches de cette famille, par respect.

> Bande annonce - Un homme ordinaire bientôt sur M6