Affaire Daval : la famille d'Alexia Fouillot récupère la maison du couple

Le bien s'était retrouvé au cœur de la bataille judiciaire. Les parents et la sœur d'Alexia Fouillot, assassinée en octobre 2017 par son mari Jonathann Daval, vont être entièrement propriétaires de la maison du couple, comme le prévoyait une décision de justice rendue quelques mois plus tôt.

À la mort de la jeune femme, Jonathann Daval était devenu propriétaire à 50% de la propriété, tandis que l'autre moitié était revenue en indivision à la famille d'Alexia Fouillot. Néanmoins, selon le Code civil, le trentenaire n'aurait pas dû en hériter, en raison de sa condamnation définitive à 25 ans de réclusion criminelle pour le meurtre de son épouse, précise Le Parisien. Jean-Pierre et Isabelle Fouillot l'avaient alors attaqué pour le contraindre à leur vendre sa part du pavillon et le tribunal judiciaire de Vesoul leur avait donné raison.

Selon les avocats de la famille d'Alexia Fouillot, maîtres Gilles-Jean et Jean-Hubert Portejoie, les parents de la jeune femme "n'avaient qu'une seule véritable revendication, c'était de récupérer cette maison de famille, à la fois lieu du bonheur et de la tragédie". La propriété, estimée à 170.000 euros, sera ensuite revendue et l'argent servira, en large partie, à indemniser les proches d'Alexia Fouillot, qui se sont vu octroyer 165.000 euros de dommages-intérêts par le tribunal.

