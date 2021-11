Affaire Daval : la mère de Jonathann opposée à la création d'une série télévisée

Depuis plusieurs années, le cinéma et la télévision ont pris l'habitude d'adapter les plus grandes affaires judiciaires françaises, comme l'affaire du petit Grégory ou l'affaire Jacqueline Sauvage, en film ou série. La dernière en date est l'affaire Daval. Dans un communiqué publié mardi 9 novembre, Gaumont a annoncé vouloir adapter le livre Alexia notre fille, co-écrit par Thomas Chagnaud et les parents d'Alexia, en une série de de 6x52 minutes.

Un projet pas du tout du goût de Martine Henry, la mère de Jonathann Daval, comme elle l'a confié dans l'Est Républicain. "Je ne suis pas d'accord avec cette histoire de film et Jonathann non plus. Mon fils n'est pas une bête de foire", explique la mère de l'homme incarcéré depuis 2017, avant d'évoquer sa lassitude face à la médiatisation de cette affaire.

"On en a marre. Jonathann a été jugé, il va faire sa peine, qu'on le laisse en paix. C'est honteux, c'est indécent. Vraiment, il faut laisser les gens en paix et les morts aussi.

La mère de Jonathan Daval estime que cette exposition devient "dangereuse" pour son fils qui purge actuellement sa peine (condamné à 25 ans de prison) pour le meurtre de sa femme Alexia en 2017.