DOCUMENT RTL - Affaire Daval : le pardon "est impossible", affirment les parents d'Alexia

Il y a 4 ans, le 28 octobre 2017, Alexia Daval était assassinée par son mari, Jonathann Daval. Aujourd'hui, les parents de la jeune femme publient un livre, Alexia, notre fille, aux éditions Robert Lafont, dans lequel ils racontent leur vérité et livrent leurs sentiments sur les nombreux rebondissements de cette affaire.

Au micro de Jean-Alphonse Richard dans L'heure du crime, Isabelle et Jean-Pierre Fouillot reviennent sur la relation qu'ils entretenaient avec Jonathann Daval. Un gendre qu'ils aimaient, avant d'apprendre l'impensable. "Plus le temps passe, et plus on voit l'horreur de la chose, et plus on voit qu'il nous a manipulés, qu'il a manipulé Alexia et la terre entière", raconte Isabelle Fouillot.

Un drame, et des aveux obtenus après de longs mois de mensonges. Et quant à un éventuel pardon accordé à Jonathann Daval, "c'est impossible", répondent unanimement les parents. "L'histoire aurait pu être largement différente s'il n'avait pas fait ce mensonge de joggeuse", continue Isabelle Fouillot. Comprennent-t-ils alors Jonathann Daval ? "Encore bien moins", conclut la mère.