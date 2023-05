Affaire Fiona : comment cette affaire nous met face aux tabous de la société

Septembre 2013. Cécile Bourgeon avoue le meurtre de sa fille de cinq ans. Quelques mois avant, en mai, c'est pourtant elle qui signale la disparition de son enfant. Du moins, c'est ce qu'elle fait croire. Pendant des semaines, Cécile va affirmer que Fiona se serait volatilisée dans le parc Montjuzet, à Clermont-Ferrand. Devant les caméras des journalistes, elle demande l'aide et la mobilisation de chacun et chacune, pour la retrouver.

Quatre mois. C'est le temps qu'il lui a fallu pour dévoiler ce lourd secret. Cécile explique que Berkane Makhlouf, son nouveau compagnon, aurait giflé la petite fille. Fiona aurait ensuite succombé à ses blessures avant que Berkane et Cécile l'enterrent près du lac d'Aydat.

L'affaire de la petite Fiona est retentissante et déchaîne les passions. Maternité, drogue, enfance… Cette histoire tragique met la France entière face aux tabous de la société. De mère éplorée, Cécile Bourgeon devient "la mère assassine". Mais comment peut-elle être impliquée dans la mort de son propre enfant ? "Il y a l'interrogation autour de la maternité. La mère, elle, est censée donner la vie, pas la prendre. Donc ici, il y a une sorte de crime archaïque. Puis, il y a la toxicomanie, la drogue", explique Dalie Farah dans les Voix du Crime.

Avant la mort de Fiona, la drogue régit la vie de famille. Le beau-père de Fiona, Berkane Makhlouf, et Cécile, tous deux toxicomanes, se shootent quotidiennement. Cannabis, héroïne, cocaïne… Les substances sont diverses, et la prise importante. "La drogue a fait qu'effectivement, ils sont devenus destructeurs l'un pour l'autre. Et bien sûr, pour ceux qui les entouraient", poursuit l'écrivaine.

Dalie Farah a suivi les nombreux procès de cette affaire. Quatre au total. Pourtant, un souvenir reste particulièrement marquant pour l'autrice, lorsqu'une connaissance du couple, également toxicomane, a témoigné à la barre. Elle se souvient parfaitement des réactions dans la salle d'audience lors du discours de cette femme.

"Elle avait expliqué les effets des drogues et ça avait fait rire (…) Et cette fille, elle me bouleverse. Elle est très maigre, elle veut montrer ses analyses, montrer qu'elle est clean. Et tout à coup, j'ai le vertige de voir tous ces possibles. Entre moi qui suis écrivaine, Cécile Bourgeon, qui est possiblement une criminelle, cette femme-là qui dit qu'elle essaie de s'en sortir. On voit comment, finalement, des causes communes peuvent amener à des histoires différentes", se souvient-elle.

Pour Dalie Farah, cette histoire questionne également le rôle du père, mais aussi les failles familiales et les souffrances qui en découlent. Les protagonistes de l'affaire montrent tous un parcours de vie difficile et une enfance tumultueuse. L'écrivaine est d'ailleurs toujours marquée par Nicolas Chafoulais, le père de Fiona.

Avant le drame, ce dernier a fait son possible pour garder sa fille près de lui, et lui donner un cadre de vie stable. "C'est le seul père de l'histoire. En fait, quand on regarde toutes les histoires de tous les personnages, il est le seul père et le seul père qui fait son rôle de père et qui est père (…) Il faudrait s'intéresser à la parentalité, à l'éducation et effectivement considérer la vulnérabilité absolue de l'enfance."

Dans son roman Retrouver Fiona publié aux Éditions Grasset, Dalie Farah retrace cette affaire symbolique des violences, et reflet des interdits et des non-dits de la société. Pour l'autrice, ce livre cherche également à comprendre comment ces violences se manifestent dans la vie des personnes qu'elles touchent. "Finalement, la souffrance, c'est pas un permis de nuire. On peut la comprendre, mais c'est pas un permis de nuire. Et ces personnes-là, elles ont tout pour arriver à nuire à leur prochain et pourtant, elles cherchent des ressources infinies pour ne pas le faire."