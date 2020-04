Affaire Christian Quesada : le procès aura lieu à partir du 8 avril, en visioconférence

publié le 07/04/2020 à 12:46

Voilà plus d'un an qu'il a été placé en détention. Malgré le contexte lié à l'épidémie de coronavirus, le procès de Christian Quesada, l'ancien champion des 12 Coups de Midi, aura bien lieu et se tiendra au tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse à partir de ce mercredi 8 avril. Il est poursuivi pour "corruption de mineurs" et "détention d’images à caractère pédopornographique".

Comme le révèle Le Parisien, son procès va se tenir dans des "conditions particulières et inédites" à cause du confinement et de l'état d'urgence sanitaire. Si la date est maintenue, les différents témoins et personnes qui devraient intervenir durant l’audience, le feront par vidéo, à huis clos.

Dans le passé, Christian Quesada avait déjà été jugé pour "corruption de mineur" et "exhibition" en 2001, 2003 et 2009 et est également accablé par les "1.077 vidéos et 30.000 images" retrouvées dans son ordinateur, lors d’une perquisition menée à son domicile juste après son arrestation en mars 2019.