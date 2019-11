Affaire Christian Quesada : l'ancien maître de midi visé par 5 nouvelles plaintes

publié le 27/11/2019 à 15:47

Depuis huit mois, il est en détention provisoire pour "corruption de mineurs" et "détention et diffusion d'images à caractère pédopornographique". Christian Quesada, grand champion du jeu télévisé Les 12 Coups de midi, fait l'objet de cinq nouvelles plaintes pour des faits similaires à ceux qui lui ont valu d'être mis en examen et incarcéré en mars dernier, rapporte Le Parisien.

Vainqueurs à 193 reprises de l'émission présentée par Jean-Luc Reichmann avec plus de 800.000 euros de gains remportés, Christian Quesada avait été écroué le 27 mars dernier après la plainte déposée par une jeune femme, mineure au moment des faits. En garde à vue, il avait tout avoué et une information judiciaire avait été ouverte.

Selon Le Parisien, les nouvelles plaignantes accusent Christian Quesada de s'être fait passer pour un adolescent afin de leur soutirer des photos et vidéos intimes et de se mettre en scène en train de se masturber.

"Certaines plaignantes ont gardé des traces de ces échanges, confie une source proche du dossier au quotidien. Mais il est pour le moment difficile de savoir si c'est bien Christian Quesada, car la personne qui a abordé ces jeunes filles ne filmait pas son visage..."

C'est après la médiatisation de la première affaire, que les plaignantes se sont manifestées, explique à l'AFP le procureur de Bourg-en-Bresse en charge du dossier. L'information judiciaire déjà en cours pourrait être désormais élargie, précise Le Parisien. Ces nouvelles révélations interviennent alors qu'une demande de liberté de Christian Quesada doit être examinée jeudi matin par la cour d'appel de Lyon. L'avocat de ce dernier ne s'est pas exprimé.