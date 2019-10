publié le 22/10/2019 à 17:54

Comme l'indique son titre, le documentaire diffusé sur C8 en novembre promet de nouvelles révélations sur l'affaire Christian Quesada. L'ancien champion de l'émission Les 12 coups de midi a été mis en examen au mois de mars dernier pour "corruption de mineur et détention et diffusion d'images pédopornographiques". Il est actuellement en détention provisoire, à la prison de Bourg-en-Bresse.

Cinq mois après Christian Quesada, du rêve au cauchemar, la chaîne va donc proposer un nouvel épisode intitulé Christian Quesada : Nouvelles révélations sur le champion déchu. Les téléspectateurs y découvriront notamment que l'homme de 55 ans a fait appel à un nouvel avocat afin de préparer la meilleure défense possible.

Mais dans un communiqué transmis à Voici, la chaîne promet surtout des "témoignages bouleversants de nouvelles victimes présumées", et des révélations obtenues directement chez des "proches et amis d’enfance" de Christian Quesada. Ce document inédit plein de promesses est produit par la même équipe que le premier, à savoir H2O Productions, et sera diffusé le 14 novembre prochain à partir de 21h15.