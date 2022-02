Affaire Balkany : "La justice ne protège pas les puissants", selon Pascal Praud

Patrick Balkany, 73 ans, dormira en prison ce lundi 7 février, a annoncé la procureure de la République d'Évreux. Condamné à 3 ans de prison ferme pour fraude fiscale, l'ancien maire de Levallois sera incarcéré à la prison de Fleury-Merogis dans l'Essonne. Son épouse, Isabelle Balkany, toujours hospitalisée après sa tentative de suicide jeudi dernier, est aussi concernée par cette décision.

Au sujet de cette incarcération de Patrick Balkany, Pascal Praud a réagi dans Les Auditeurs ont la parole ce lundi 7 février : "Le temps est toujours long en prison mais on peut imaginer qu'il reste 6 mois en prison. C'est long 6 mois en prison. On parle de ça je suis derrière un micro je ne sais pas ce que c'est que d'être enfermé 22 heures sur 24 dans 12m²."

L'animateur est ensuite revenu sur un débat plus large autour de la justice concernant les personnes publiques. "Si on essaye d'être le plus neutre possible, je pense qu'aujourd'hui si vous êtes un homme politique ou une personnalité médiatique, c'est un handicap de se retrouver face à la justice, estime-t-il. J'ai le sentiment qu'au contraire, au nom de l'exemplarité, de la notoriété et de la pression du public, la justice ne protège pas les puissants. Ça ne veut pas dire qu'elle les accuse défavorablement mais elle ne les protège pas."