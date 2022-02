INFO RTL - Patrick Balkany sera incarcéré ce lundi

La justice a révoqué, jeudi 3 février, le placement sous bracelet électronique du couple Balkany, ouvrant la voie à l'incarcération prochaine de l'ancien maire LR de Levallois-Perret (Hauts-de-Seine) et de son épouse pour "fraude fiscale massive". Selon nos informations, Patrick Balkany sera incarcéré ce lundi 7 février.

On ne connait pas encore le sort de son épouse Isabelle Balkany, dont on a appris qu'elle avait fait une tentative de suicide. "Elle a avalé un tas de médicaments", a précisé l'ancien maire de Levallois-Perret. La procureure d'Évreux a indiqué ce jeudi sur RTL que l'épouse de Patrick Balkany "est toujours hospitalisée" à l'heure actuelle.

"Lorsqu’on joue avec le feu, on se brûle", a estimé Dominique Puechmaille au micro de RTL. C'est cette magistrate qui réclamait la révocation de leur placement sous surveillance électronique. "Ce sont des gens condamnés pour un délit de fraude fiscale, lourd et important avec des sommes considérables. Ils ont épuisé les recours et les conditions d’aménagement. Ils doivent exécuter leurs peines", a-t-elle affirmé.