Affaire Alexia Daval : la reconstitution du meurtre fixée au 17 juin

publié le 27/05/2019 à 18:47

La date exacte de la reconstitution du meurtre d'Alexia Daval, que son mari Jonathann Daval a avoué avoir tuée, est désormais connue. Celle-ci, précédemment annoncée pour le mois de juin 2019, aura lieu le 17 juin prochain, en présence du principal suspect poursuivi pour "meurtre sur conjoint", à l'ancien domicile du couple en Haute-Saône, avance une source de l'AFP proche du dossier.



Cette reconstitution se déroulera "au petit matin", selon cette même source, pour s'achever "à la mi-journée" à Gray-la-Ville, dans la maison des Daval, afin de tenter d'éclaircir les circonstances du meurtre qui s'était produit en soirée. D'après les informations de l'AFP, Jonathann Daval devrait être interrogé par le magistrat instructeur et les enquêteurs sur "les circonstances et le déroulé de la soirée".

Cette étape sera suivie d'une "phase consacrée au transport du corps jusqu'au bois d'Esmoulins", à une dizaine de kilomètres, où le corps de la jeune femme avait été découvert en partie carbonisé le 30 octobre 2017.

L'énigme des brûlures enfin élucidée ?

Des zones d'ombres restent à éclaircir quant aux circonstances précises du décès d'Alexia Daval. Malgré les aveux de Jonathann Daval, qui a reconnu avoir donné la mort à son épouse à leur domicile "dans un moment très particulier de colère et de conflit conjugal", précise la source proche du dossier, ce dernier ne s'est en revanche pas expliqué sur le fait que le corps ait été retrouvé partiellement brûlé.



Le corps d'Alexia, une employée de banque de 29 ans, avait été découvert dans un bois, non loin de son domicile. Après avoir avoué une première fois le meurtre de sa femme en janvier 2018, Jonathann Daval était revenu sur ses aveux quelques mois plus tard, accusant en juillet 2018 sa belle-famille d'avoir pris part au drame avant de reconnaître à nouveau, le 7 décembre suivant, l'avoir tuée.



Détenu à la maison d'arrêt de Dijon, l'informaticien encourt la réclusion à perpétuité et persiste à nier depuis la découverte du corps être à l'origine de sa crémation.