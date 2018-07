avec Eléanor Douet et AFP

publié le 29/01/2018 à 12:21

Jusque-là c'est l'image d'un mari submergé par l'émotion qui dominait dans l'affaire de la mort mystérieuse d'Alexia. Le 5 novembre dernier, au terme d'une marche silencieuse ayant réuni plus de 8.000 personnes, Jonathann Daval avait prononcé un discours bouleversant en hommage à son épouse.



En larmes, il avait alors lancé : "Elle était ma première supportrice, mon oxygène. La force de notre couple nous faisait nous dépasser, dans nos sorties et dans notre vie commune. Cette plénitude me manquera terriblement".

Mais revirement de poids dans l'affaire. Trois mois jour pour jour après la disparition d'Alexia Daval lors de son jogging, son mari a été interpellé peu après 9 heures à son domicile de Gray, en Haute-Saône, ce lundi 29 janvier. Il a été placé en garde à vue dans la foulée.

Une "dispute qui aurait mal tourné"

Que s'est-il véritablement passé ce matin du 28 octobre 2017 ? Le corps de la joggeuse avait été retrouvé en partie calciné dans le bois d'Esmoulins. À l'heure actuelle, les enquêteurs explorent l'hypothèse d'une "dispute conjugale qui aurait mal tourné".



Technicien en informatique, Jonathann Daval avait épousé Alexia en 2015 après dix ans de relation. Ils avaient élu domicile dans la commune de Gray, dans un pavillon qui avait appartenu aux grands-parents de la jeune femme. "Le couple, qui avait des difficultés à avoir un enfant, connaissait en effet de vives tensions", ont indiqué plusieurs sources concordantes à l'AFP.



Lors de sa première audition en tant que simple témoin, Jonathann Daval avait d'ailleurs évoqué une dispute avec sa compagne la veille de sa disparition. Cette altercation expliquait, selon lui, les marques de griffures, voire de morsures, visibles sur ses mains.

Jonathann devenu suspect au fil du temps

Cette violente dispute a rapidement intéressé les enquêteurs. Ces derniers tentent alors de retracer l'agenda précis du mari, devenu suspect au fil du temps. Il est 12h25 lorsqu'il prévient les forces de l'ordre, inquiet de ne pas voir revenir son épouse partie faire son jogging aux alentours de 9h30. Toutefois, aucun témoin n'a vu courir Alexia Daval ce jour-là.



Entre temps, il est aperçu à de nombreux endroits, notamment sur son lieu de travail. Mais qu'a-t-il fait avant 9h30 ? C'est à cette question que les enquêteurs tentent de répondre. "Sa voiture a été examinée et des investigations de relevés de téléphonie très poussées ont été menées pour cibler ses mouvements", explique L'Est Républicain.



Un voisin du couple a indiqué aux gendarmes qu'un véhicule serait sorti de leur propriété dans la nuit du vendredi 27 au samedi 28 octobre. Jonathann Daval, est soupçonné par les enquêteurs d'avoir "menti sur son emploi du temps", selon une source proche de l'enquête.



"Il m'a confirmé qu'en aucun cas il n'était lié d'une façon ou d'une autre au décès de son épouse", a déclaré à l'AFP Me Randall Schwerdorffer, l'avocat de Jonathann Daval, avant de pouvoir s'entretenir une demi-heure avec son client, qui reste "très serein".



"Il nie totalement les faits. (...) Nous pensons que l'absence d'autre suspect implique cette garde à vue", a ensuite affirmé l'avocat devant plusieurs journalistes.