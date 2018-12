et Marie-Pierre Haddad

publié le 08/12/2018 à 12:09

Du complot familial aux aveux. Jonathann Daval a craqué vendredi 7 décembre. Confronté à sa belle-mère, il a avoué qu'il était bien le meurtrier de son épouse Alexia. En prison depuis janvier, l'informaticien de 34 ans, qui s'était rétracté après ses aveux initiaux pour agiter la théorie d'un complot familial, "s'est mis à genoux devant sa belle-mère, manifestement pour solliciter son pardon".



Au micro de RTL, la mère d'Alexia confie que c'était "une épreuve de rencontrer un an après de visu Jonathann. Je lui avais apporté une photo d'Alexia et du chat Happy. C'est ce qui a permis de déclencher la vérité, en ayant bien insisté sur le fait qu'on l'a aimé pendant 10 ans, que c'était notre fils et qu'il fallait qu'il se libère de ce carcan de déni", a-t-elle expliqué. "Moi je suis soulagée surtout".

Jonathann Daval a assuré aussi que "tout s'est passé très vite" au retour "d'un repas passé chez ses beaux-parents, qu'elle lui fait des reproches, qu'ils se disputent, que des coups sont échangés", a indiqué de son côté Etienne Manteaux, le procureur de la République.