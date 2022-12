Ado fauché à Montpellier pendant France-Maroc : le chauffard a été "identifié", selon le préfet

Le chauffard à l'origine de la mort d'un adolescent de 14 ans lors des célébrations à Montpellier de la demi-finale de la Coupe du monde entre la France et le Maroc "été identifié". Celui-ci est toujours "activement recherché", a indiqué, vendredi 16 décembre, le préfet de l'Hérault. Le conducteur avait pris la fuite après les faits, mercredi. Malgré l'intervention rapide des secours, l'adolescent était mort quelques instants après.

"Le chauffard, qui a été identifié, est activement recherché par les forces de l'ordre. La justice fait son œuvre", assure le préfet Hugues Moutouh dans un communiqué. Après la mort de l'adolescent, nommé Aymen, des échauffourées ont eu lieu dans la nuit de jeudi à vendredi, dans deux quartiers défavorisés de Montpellier, à la Paillade et au Petit Bard. Plusieurs poubelles et une voiture ont été incendiées et un appartement a été saccagé. Dans son communiqué, le préfet appelle au "calme" et à l'"apaisement".

"De nombreuses contre-vérités et fausses informations circulent sur les réseaux sociaux, contribuant à exciter les esprits", a-t-il expliqué, en ajoutant que "les provocations à la haine, d'où qu'elles viennent, comme les appels à la vengeance privée, sont non seulement irresponsables, mais aussi inacceptables. Aucun acte de violence, quelle qu'en soit la motivation, ne peut être toléré".

La famille d'Aymen avait également appelé dès jeudi "au plus grand calme" dans une déclaration communiquée à sa demande par la mairie de Montpellier, assurant sa "confiance dans les institutions de la République". Une cérémonie d'hommage a eu lieu vendredi au collège de Montpellier où le garçon était scolarisé, en présence du maire de Montpellier Mickaël Delafosse et de la rectrice d'académie Sophie Bejean.

