publié le 08/11/2018 à 03:34

Donald Trump s'est une nouvelle fois énervé contre un journaliste. Lors d'une conférence de presse mercredi 7 novembre, le président américain n'a pas apprécié la question d'un journaliste de CNN et le lui a fait savoir, rapporte 20 Minutes. Ce dernier venait de lui demander des précisions sur la caravane des migrants mais, agacé, Donald Trump lui a répondu : "Honnêtement, vous devriez me laisser diriger le pays, et vous dirigez CNN. Si vous le faisiez bien, peut-être que vos audiences seraient plus élevées".



Seulement Jim Acosta, le journaliste de la chaîne de télévision, ne voulait pas s'asseoir et a conservé le micro pour pouvoir continuer à poser sa question. "Ça suffit, rendez le micro", lui a ordonné Donald Trump, alors qu'une assistante de la Maison Blanche tentait de le récupérer. "CNN devrait avoir honte de vous employer. Vous êtes une personne horrible et malpolie, vous ne devriez pas travailler pour CNN. La manière dont vous traitez Sarah Sanders est horrible", a ajouté le président, évoquant la porte-parole de la Maison-Blanche.

Jim Acosta a été défendu par un de ses confrères de la chaîne NBC, Peter Alexander, qui, une fois le micro en main, a déclaré : "Je voyage avec Jim et je le vois travailler au quotidien, c'est un reporter scrupuleux". Une intervention qui a énervé, elle aussi, Donald Trump : "Je ne suis pas un de vos grands fans, pour être honnête et vous n'êtes pas le meilleur. Quand vous diffusez des fake news, et CNN le fait souvent, vous êtes l'ennemi du peuple", a-t-il ajouté à l'encontre du journaliste.

Une scène surréaliste qui a fait réagir la chaîne de télévision américaine. Dans un communiqué, CNN a regretté "des attaques contre la presse qui sont allées trop loin" et a estimé que Donald Trump "ne respecte pas la presse libre". Un avis partagé par le républicain Jeb Bush, qui, sur Twitter, a affirmé que "la presse n'est pas l'ennemie du peuple. La liberté de la presse est protégée par la Constitution. Les présidents n'apprécient pas toujours les questions parfois difficiles de la presse, mais le président Trump devrait respecter leur droit de les poser, et suffisamment respecter les Américains pour y répondre".

Son accréditation suspendue

Jim Acosta a vu son accréditation lui être suspendue par la Maison Blanche, comme il l'a expliqué sur Twitter. "Le président Trump croit en une presse libre (...) Nous ne tolérerons cependant jamais qu'un reporter pose sa main sur une jeune femme essayant simplement de faire son travail de stagiaire à la Maison Blanche", a justifié sur Twitter la porte-parole de la Maison Blanche Sarah Sanders.