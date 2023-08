Vols au British Museum : suite au scandale, le directeur du musée démissionne

The British Museum

Scandale au British Museum. Hartwig Fischer, le directeur du célèbre musée londonien a donné sa démission, vendredi 25 août. Plusieurs pièces issues des collections sont actuellement portées disparues. Des pertes embarrassantes pour le musée, comme pour son directeur.

Les pièces concernées n'étaient pas exposées et étaient conservées dans les réserves du musée. Parmi les objets volés, figurent des bijoux en or, des pierres semi-précieuses ou de la verrerie datant du XVe siècle avant J.C. au XIXe siècle après J.C. "Il est évident que le British Museum n'a pas réagi comme il aurait dû aux avertissements de 2021 et au problème désormais totalement visible", a déclaré Hartwig Fischer, dans un communiqué.

"Il a agi honorablement en faisant face aux erreurs qui ont été commises. Personne n'a jamais douté de l'intégrité d'Hartwig [Fischer], de son dévouement à son travail ou de son amour pour le musée", a réagit George Osborne, le président du British Museum.

2.000 pièces volatilisées, un employé renvoyé mi-août

Le musée avait fait savoir le 16 août qu'un employé avait été renvoyé et qu'une enquête indépendante était ouverte, afin de savoir comment ces pièces ont pu quitter le musée et, pour certaines, se retrouver en vente sur internet.

La presse britannique fait état de près de 2.000 pièces de collection disparues, subtilisées sur plusieurs années. Peter Higgs, un conservateur reconnu dans les milieux de l'art, aurait été identifié comme l'employé renvoyé, bien qu'il rejette toute responsabilité. Il avait été récemment promu pour superviser les collections grecques comprenant les marbres du Parthénon, pièces au cœur d'une dispute ultrasensible car réclamées par la Grèce.