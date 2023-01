Musée d'Orsay : un Caillebotte cinématographique vient enrichit les collections

Le canotier au chapeau haute forme qu'on appelle également La partie de bateau a été peint par Gustave Caillebotte en 1878 et mesure 117x90 cm. Il représente un homme en gros plan, très cinématographique, en train de ramer dans sa barque sur la rivière de l'Yerre. Caillebotte adorait les sports nautiques, comme ses amis Monet, Manet et Renoir, renouvelle le genre avec son Canotier.

Pour trouver les 43 millions d'euros nécessaires à l'achat du tableau, Christophe Leribault, le président du musée d'Orsay a fait appel au mécénat de LVMH.



Pour voir désormais le Canotier de Caillebotte, vous devez grimper à la galerie des impressionnistes, au 5e étage du musée d’Orsay où il est en très bonne compagnie, entouré de ses amis : Monet, Seurat, Sisley et Renoir avec son Bal au moulin de la galette ! Avec l’acquisition du Canotier, le musée d’Orsay consolide sa place de la plus importante collection impressionniste et postimpressionniste au monde.

