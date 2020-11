Violences conjugales : le défi du nouveau départ après avoir quitté le foyer

et Sina Mir

publié le 25/11/2020 à 07:15

Depuis le reconfinement, la plateforme de signalement en ligne des violences sexuelles et sexistes a enregistré une hausse de 15 % des appels de victimes a indiqué Marlène Schiappa. L'année dernière, 146 femmes sont mortes sous les coups de leur conjoint. Un chiffre en hausse de 21% en un an.

Chaque année, on estime que 220.000 femmes sont victimes de violences en France. Face à l’ampleur du problème, le gouvernement a lancé un Grenelle des violences conjugales le 3 septembre 2019. Depuis, des lois ont été votées, des mesures ont été prises, des places d’hébergement ont été créées. Mais sur le terrain, les associations qui sont en première ligne pour aider ces femmes, manquent de moyens pour écouter, accueillir, héberger, orienter et conseiller.

À Dijon, l'association Solidarité Femmes a aidé plus de 15.000 personnes en 40 ans. Elle propose aussi des hébergements pour les femmes les plus vulnérables. 7 appartements sécurisés dans le département qui sont gérés par l'association. Ils accueillent pendant plusieurs mois des victimes qui ont décidé de quitter leur conjoint violent et leur quotidien.

Épaulées par les travailleuses sociales et les bénévoles de Solidarité Femmes, les victimes apprennent à sortir de la violence et à reprendre leur vie en main. Un hébergement et un accompagnement spécifiques qui permettent à de nombreuses femmes de prendre un nouveau départ.

Abonnez-vous à ce podcast Apple Podcasts

Google Podcasts

>> Immersions est le podcast de reportage de RTL présenté par Sina Mir, grand reporter au sein de la rédaction. Une plongée au cœur de l’actualité, une immersion totale pour (re)vivre un événement marquant qui s'appuie sur des sons judicieusement choisis, une ambiance forte, des témoignages puissants. Immersions, c’est aussi prendre le temps de revenir sur un événement sans trop de commentaires, en laissant de la place à la nuance pour mieux réfléchir et se laisser surprendre. Un podcast RTL Originals.