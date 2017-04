publié le 04/04/2017 à 11:50

Une nouvelle pièce au puzzle. C’est une révélation des plus étonnantes sur Lady Di que dévoile Sally Bedell Smith dans son dernier livre Prince Charles : The Passions ans Paradoxes Of an Improbable Life. L’écrivaine spécialiste de la famille royale d’Angleterre raconte que la princesse était "anxieuse, déprimée et instable". La raison de ces tourments : ses relations avec son mari le prince Charles.



En mars dernier déjà, une lettre écrite par la "princesse des cœurs" laissait déjà paraître que sa romance avec son mari, n’était déjà plus au rendez-vous avant son mariage. Résultat la jeune femme passait beaucoup de temps seule au Buckingham Palace. Une situation sentimentale désastreuse qui selon Sally Bedell Smith, aurait fait retomber la princesse dans un ancien travers de son adolescence : la boulimie.

L'ultime appel au secours

Seraient ensuite venues : les crises de larmes, les insomnies et le harcèlement envers son mari qu’elle soupçonnait de tromperie. Toujours selon l’écrivaine, pendant des épisodes de violence, Lady Di aurait frappé de rage le prince Charles et se serait auto-mutilée devant lui à l’aide de "rasoirs, de couteaux ou de verres tranchants". Celui-ci aurait voulu la faire soigner, mais elle aurait refusé, "persuadée que la famille royale voulait la mettre sous calmants".



L’ultime appel au secours sera le soir de Noël 1981. Alors qu’elle est enceinte de William, Diana se serait volontairement jetée dans l’escalier de la résidence royale de Sandringham, peut-on lire dans le livre. Un geste qu’elle aurait qualifié plus tard de "désespérance".