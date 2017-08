publié le 22/08/2017 à 15:45

31 août 1997. Diana Spencer, dites Lady Di, décède à Paris dans un accident de voiture dans le tunnel du pont de l'Alma. Vingt ans plus tard, l'affaire continue de passionner et de bouleverser le Royaume-Uni. Avant ce funeste anniversaire, les chaînes françaises diffusent plusieurs documentaires consacrés à l'ancienne épouse du Prince Charles, figure adorée du peuple Anglais qui a défrayé la chronique dans le monde entier depuis sa mort.



Les chaînes télévisées commencent dès le mardi 22 août leur hommage à la "princesse des cœurs". Trois documentaires seront diffusés dans la même soirée sur W9, TMC et C8. La neuvième chaîne rediffusera un programme déjà vu sur M6, Mort de Diana : l'incroyable révélation, alors que TMC sort Diana, le destin tragique dune icône, qui propose un portrait intime de la princesse et revient sur son accident.



Parmi les nombreuses émissions consacrées à la princesse, C8 propose la plus attendue : à 21 heures, la chaîne diffusera un documentaire produit par HBO et inédit en France se lance comme défi de décrire la personnalité de la princesse de Galles, intitulé Diana, notre mère : sa vie, son héritage. Un programme qui se distingue par ses intervenants et sa manière de la princesse.



1. Les princes William et Harry prennent la parole

Diana, notre mère : sa vie, son héritage a pour particularité de recueillir les paroles exclusives de personnes qui sont restées discrètes pendant de longues années. Parmi eux, les téléspectateurs pourront entendre les témoignages inédits des fils de la princesse disparue, les princes William et Harry. Respectivement âgés de 15 et 21 ans au moment du drame, le décès de leur mère a été un véritable choc pour eux. Les deux frères vont pour la première fois parler de leur mère sans détour, évoquant les moments de joie mais aussi les instants plus douloureux.



Ils insistent également sur l'influence qu'elle a pu avoir dans leur vie en poursuivant les combats de sa vie. Ce sera également l'occasion pour eux de revenir sur la mort de leur mère et la manière dont ils ont pu le vivre, offrant des séquences fortes en émotion.

Le documentaire comportera également des témoignages de personnalités proches de la princesse de Galles, que ça soit celui de Sir Elton John, de son frère Earl Spencer et de son ami d'enfance Herbert.

2. Une plongée dans l'intimité de la famille royale

Au cours du documentaire, le téléspectateur plonge en plein cœur de l'intimité de la famille royale. Les deux princes vont feuilleter devant les caméras l'album familial pour se remémorer les instants qui ont marqué leur enfance.



Que ça soit des clichés de leurs vacances d'été en 1985 ou la sortie familiale à Thorpe Park (en Angleterre) en 1993, des images d'archives seront dévoilées au grand public. L'occasion non seulement d'en apprendre davantage sur ce qui pouvait se passer entre les murs du Palais de Kensington, mais aussi de découvrir la personnalité de la princesse de Galles à travers différentes anecdotes.



The Duke and Prince Harry are pleased to share two more family photographs from the late Diana, Princess of Wales' personal photo album. pic.twitter.com/sup8MGbNfD — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 24 juillet 2017

Des éléments plus graves sont également évoqués au cours de ce film documentaire, comme la séparation entre le Prince Charles et Lady Di, les paparazzi, mais également le dernier coup de fil entre la mère et ses deux enfants.

3. Les multiples facettes de Lady Diana

Ce documentaire permet également de proposer un portrait certes subjectif mais complet de la princesse Diana. Elle apparaît ainsi sous différentes facettes : enfant et jeune fille, puis maman aimante et espiègle, avant que ne soit décrit son rôle de princesse engagée contre les mines antipersonnel et contre le sida.

Lady Diana en 1989 Crédit : KRAIPIT PHANVUT / AFP

Toujours sous le prisme du regard de ses proches, le public français peut comprendre à quel point Lady Di a véritablement dépoussiéré l'institution monarchique britannique et influencé tant ses enfants que la société anglaise. De quoi prouver encore une fois, si c'était bien nécessaire, que Diana Spencer est bel est bien la princesse des cœurs.