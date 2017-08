publié le 01/08/2017 à 10:00

Vingt ans après sa mort, la princesse Diana n'a pas dévoilé tous ses secrets. Le documentaire Diana : In Her Own Words, diffusé dimanche 4 août sur la chaîne britannique Channel 4, promet de révéler des facettes de Lady Di encore méconnues. L'émission est basée sur des enregistrements effectués entre 1992 et 1993 par Peter Settelen, le professeur de diction de l'aristocrate.



Ces derniers étaient restés secrets jusqu'en 2004, année où le documentaire a été diffusé aux États-Unis. C'est désormais au tour des citoyens britanniques de découvrir, enfin, ces facettes de la princesse des cœurs. Diana Spencer s'y livre sans filtre et évoque son quotidien avec Charles, dont elle est toujours l'épouse. Il est notamment question de la liaison de ce dernier avec Camilla Parker-Bowles, dont Lady Di n'ignorait rien, et ses propres fantasmes qu'elle aurait pu réaliser.

La tradition des maîtresses

La liaison du Prince Charles et de Camilla Parker-Bowles était mondialement connue, bien avant qu'elle soit officialisée par leur mariage en 2005. Le fils aîné de la reine Elizabeth II et du prince Philip n'a jamais caché, même pas à sa femme, que Camilla était son grand et unique amour.



Dans l'un des enregistrements diffusés, Diana explique avoir confronté son mari au sujet de sa liaison avec Camilla, en lui demandant pourquoi elle faisait toujours partie de sa vie. La réponse du prince Charles aurait été cinglante et l'explication inattendue : "Eh bien, je refuse d'être l'unique Prince de Galles qui n'a jamais eu de maîtresse", lui aurait-il dit.

Camilla Parker Bowles et le Prince Charles, père de William, arrivent à leur tour à l'abbaye de Westminster Crédit : AFP

Interrogée sur son mariage peu de temps après son divorce, Lady Di expliquait qu'ils étaient trois dans cette union. Ne supportant pas la double vie de son mari, elle serait allée jusqu'à menacer Camilla de meurtre, comme l'explique une biographie sur la duchesse de Cornouailles publiée en juin dernier.

L'accord paternel

Avant son mariage, le prince Charles aurait demandé conseil à son père le prince Philip et ce dernier lui aurait dit de garder sa maîtresse. Dans le documentaire, Diana explique : "Mon beau-père a dit à mon mari : 'Si ton mariage ne fonctionne pas, tu peux toujours retourner vers elle après cinq ans'. Ce qu'il s'est exactement passé. Je savais que quelque chose se passait avant cela, mais j'en ai eu confirmation la cinquième année".



Dépassée par les événements, Diana aurait alors demandé conseil à la reine. "Je suis allée la voir en pleurnichant et je lui ai demandé ce que je devais faire et elle a répondu : 'Je ne sais pas ce que vous pouvez faire. Charles est sans espoir'".

Une cour étrange

> Charles & Diana - "Whatever In Love Means"

Si Charles et Diana ne se sont mariés qu'en 1981, ils se connaissaient depuis longtemps et se sont retrouvés lors d'un barbecue en 1979. Une rencontre loin d'être romantique, comme elle le révèle dans un des enregistrements : il aurait tenté de lui "faire la cour" sans grand succès, se révélant collant et un peu trop entreprenant.



"Il n'arrêtait pas de me sauter dessus et commençait à m'embrasser partout - ce n'est pas ce que font les gens, explique Diana, et il n'arrêtait pas de me coller tout le reste de la soirée. ll me suivait partout comme un petit chien".



Les futurs époux ne se sont vus que treize fois avant leur mariage, dont un moment qui a particulièrement marqué la jeune Diana. Interviewés à l'occasion de leurs fiançailles, les amoureux ont dû répondre à la question : "Êtes-vous amoureux ?". Alors que Diana s'empresse de répondre "Bien sûr", Charles, très gêné, est implacable : "Peu importe ce que signifie être amoureux". "Cette réponse m'a complètement retournée, avoue Diana. J'ai pensé que c'était une réponse étrange - qui m'a complètement traumatisée".

Le désir de fuite

Lady Di confie dans le documentaire qu'elle était tombée amoureuse de Barry Mannakee, l'officier de police en charge de sa protection, mais que la relation était platonique. Ces sentiments l'ont fait réfléchir sur sa place dans la famille royale et sur sa volonté d'y rester.



Ce désir d'évasion aurait été facilité par la froideur de ses relations avec Charles. Interrogée sur la vie intime de leur union, la princesse Diana confie que, au début de leur union, ils avaient des rapports "une fois toutes les trois semaines" mais que cela est retombé après, "il y a six ou sept ans" soit quelques années après la naissance du prince Harry. Une absence de proximité qui aurait renforcé la solitude de Diana, déjà au plus mal.