Lady Diana aurait menacé Camilla Parker Bowles à plusieurs reprises

publié le 30/06/2017 à 12:28

Vingt après sa mort, Lady Diana a encore de lourds secrets. L'épouse du prince Charles, décédée dans un accident de voiture en août 1997, ne supportait pas la liaison de son mari avec Camilla Parker Bowles. Comme le révèle une nouvelle édition du livre d'Andrew Morton, enrichie de plusieurs nouveaux témoignages, la princesse était au courant de la relation entre Charles et Camilla dès le début de son mariage.



Mais une nouvelle biographie, consacrée cette fois à Camilla Parker Bowles donne d'autres informations. Selon les proches de la seconde épouse du prince Charles, Diana Spencer aurait menacé Camilla à plusieurs reprises. C'est ce qu'explique l'auteure de The Duchess : The Untold Story, Penny Junor, au Daily Mail.

Diana aurait appelé Camilla à plusieurs reprises en pleine nuit, de manière anonyme et lui aurait dit : "J'ai envoyé quelqu'un pour te tuer. Ils sont dehors dans le jardin. Regarde par la fenêtre : tu peux les voir ?". Un procédé d'intimidation qu'elle aurait aussi utiliser avec des proches qui l'avaient trahie.