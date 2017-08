publié le 16/08/2017 à 12:08

Les années n'effacent pas le chagrin. Près de vingt ans après la mort de Lady Diana, survenue le 31 août 1997, son souvenir agite encore ceux qui l'ont connue. Parmi eux figure Colin Tebbutt, un des chauffeurs de la princesse et qui fut responsable du rapatriement de son corps au Royaume-Uni.



Un moment surréaliste qu'il a évoqué mardi 15 août dans l'émission Good Morning Britain : "C'était très difficile et très émouvant de voir quelqu'un allongé ainsi sur un lit et pas dans une morgue" explique-t-il. Une situation rendue encore plus éprouvante par la présence de nombreux photographes, qui pouvaient voir le corps de la princesse à travers la fenêtre de sa chambre d'hôpital. "Cela me préoccupait, raconte Colin Tebbutt, alors j'ai mis des couvertures le long des fenêtres, ce qui a fait grimper la température de la pièce".

Parti chercher un ventilateur pour rafraîchir l'endroit, Colin Tebbutt se souvient encore de ce qui restera une de ses dernières images de Lady Diana : "C'est le moment de ma vie où mon professionnalisme m'a un peu fait défaut, parce que lorsque je me suis retourné, les cils et les cheveux de la princesse bougeaient, à cause du ventilateur. Il a fallu que je me détourne, que je réfléchisse et que je me remette à faire ce que je faisais".