"Rien ne bat un calibre de 155 mm". Malgré la guerre, les Ukrainiens n'ont rien perdu de leur humour. Dans une vidéo publiée mercredi 12 octobre sur Twitter, le ministère de la Défense de Kiev ne tarit pas d'éloges sur la France, l'un de ses soutiens dans le conflit, mais aussi grand pays de l'amour.

À grand renfort de clichés (pétales de rose, chocolat, Paris) et sur la langoureuse musique de Serge Gainsbourg Je t’aime... moi non plus, on peut lire ce message : "les preuves d'amours prennent bien des formes, mais si vous voulez gagner nos cœurs, rien ne bat un calibre de 155 mm", soit la taille des obus tirés par les canons français caesar.

Depuis le début de la guerre, Paris a déjà envoyé à Kiev 18 unités de ce fleuron de l'artillerie française, qui ont une portée de 40 kilomètres, et une précision à un mètre près. Mais après la série de frappes russes lundi 10 octobre, Volodymyr Zelensky a demandé à Washington et Paris de l'aider encore à renforcer la défense antiaérienne ukrainienne.

Emmanuel Macron a déjà confirmé vendredi que France envisageait l'envoi de six canons Caesar supplémentaires. Des armes, à la prise en main facile, que les militaires ukrainiens semblent impatients de recevoir. Pour preuve, le message final de la vidéo. "merci beaucoup la France. Envoyez-nous en d'autres s'il-vous plaît".

