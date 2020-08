Explosions à Beyrouth : la mariée surprise en pleine séance photo

publié le 06/08/2020 à 15:50

Une mariée libanaise était en pleine séance photo, à Beyrouth, lorsque les deux explosions sont survenues mardi 4 août dans la capitale libanaise. Cet instant tragique a été filmé et les images ont été publiées sur Internet.

Toute de blanc vêtue, voilée, et joliment maquillée, Israa Seblani, pose devant l'objectif. Elle est radieuse et loin de se douter que quelques minutes plus tard, elle échappera de peu à la mort. En effet, alors qu'un vidéaste la filme, le bruit d'une explosion retentit, les bâtiments autour d'elles sont soufflés et l'air devient poussière.

Quelques instants plus tard, elle apprend ce qu'il s'est passé : deux explosions ont eu lieu sur le port de Beyrouth, et selon un bilan publié ce jeudi 6 août, au moins 137 personnes ont perdu la vie et 5.000 autres sont blessées.

Médecin, la jeune femme a aidé les blessés avant de partir se mettre à l'abris. "Je me préparais pour mon grand jour depuis deux semaines et j’étais si heureuse de dire à mes copines que j’allais me marier. Mes parents allaient être heureux de me voir en robe blanche, j’allais ressembler à une princesse" se souvient-elle dans un entretien accordé à Reuteurs que rapporte Paris Match.

Video of bride on wedding day in Beirut captures moment massive warehouse explosion ripped through the city pic.twitter.com/ZsH20S4TGt — Reuters (@Reuters) August 5, 2020

"Je me suis dit que j’allais mourir"

Mais le rêve s'est rapidement transformé en cauchemar. "Ce qui est arrivé pendant l'explosion, il n’y a pas de mots pour le décrire… j’étais choquée. Je me suis demandée ce qui allait se passer, je me suis dit que j’allais mourir", explique-t-elle.



Toujours auprès de Reuters, elle se souvient "de la dévastation juste après l’explosion". "Nous sommes encore sous le choc… je n’ai jamais entendu quoi que ce soit de similaire au son de cette explosion", décrit-elle.

"Il y a beaucoup de dégâts, de nombreuses personnes ont été tuées et blessées. Mais moi-même, mon mari et le photographe nous nous sommes échappés indemnes, je remercie Dieu de nous avoir protégés", conclue la jeune femme.