publié le 07/03/2019 à 12:32

Candidat à un cinquième mandat à la tête de l'Algérie, Abdelaziz Bouteflika serait actuellement soigné aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) dans la partie privée de l'établissement, réservée aux VIP et aux chefs d'État étrangers. Cette hospitalisation est entourée de mystère tant l'état de santé du président algérien reste le secret le mieux gardé du pays.



Depuis plusieurs jours, de nombreux Algériens appellent au standard pour prendre des nouvelles de leur président ou exprimer leur colère face à sa nouvelle candidature. Mais certains ont également l'esprit taquin et n'hésitent pas à faire des canulars. À l'image de cet internaute qui réclame le paiement de pizzas qu'aurait commandé Bouteflika.

"On a livré quatre pizzas au 8e étage (où est hospitalisé Abdelaziz Bouteflika)", déplore-t-il. "Elle est pas mal cette vanne", répond le standardiste amusé. "Je vois que vous appelez d'Algérie. Si c'est concernant le président Bouteflika du 8e, je ne sais pas du tout, je n'ai pas cette information à l'hôpital", poursuit-il.

"Ils ont fait une commande par procuration, et je trouve ça bizarre quand même. Je dois vous dire que s'ils ne payent pas pour les quatre pizzas, il n'y aura pas de cinquième pizza monsieur". Pas de cinquième pizza, pas de cinquième mandat : c'est un peu l'idée du canular.



Cet appel n'est pas un cas isolé puisque mardi 5 mars le centre hospitalier indiquait à RFI avoir reçu 1.500 appels de plus qu'à l'ordinaire, avant de revenir à une situation plus normale. "Si les standards sont monopolisés on risque de ne pas pouvoir répondre aux personnes qui nécessitent des soins", explique à RFI un membre du personnel.