Une chèvre calcinée par l'incendie du LNU Lightning Complex, à Vacaville, lundi 24 août 2020 Crédits : JUSTIN SULLIVAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP | Date :

Plus de 100 000 personnes ont été forcées d'évacuer leur domicile en Californie.

Plus de 100 000 personnes ont été forcées d'évacuer leur domicile en Californie.

L'incendie en Californie, ici à Winters, le 19 août 2020 Crédits : JUSTIN SULLIVAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP | Date :

Une maison brûle à Napa, en Californie, le 18 août 2020 Crédits : JUSTIN SULLIVAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP | Date :

publié le 25/08/2020 à 16:57

La Californie vit au rythme des incendies depuis plusieurs semaines. Près de 240.000 personnes ont été évacuées pour échapper aux flammes du LNU Lightning Complex et du SCU Lightning Complex, respectivement au nord et au sud-est de San Francisco. Au total, selon le gouverneur de l'État Gavin Newsom, plus de 485.000 hectares, soit l'équivalent de la superficie du Grand Canyon, ont été réduits en cendres par les 625 foyers d'incendie en cours.

Les milliers de pompiers américains, canadiens et australiens déployés en Californie pour tenter de contenir les gigantesques incendies qui ravagent cet État depuis plusieurs jours ont progressé lundi 24 août face aux flammes, profitant de conditions météorologiques plus favorables que prévu.

Le LNU Lightning Complex a éclaté au nord de San Francisco le 8 août dernier et était maîtrisé à hauteur de 22 % lundi après-midi. Il est déjà le deuxième plus gros incendie de l'histoire de la Californie.