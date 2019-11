et AFP

publié le 15/11/2019 à 11:51

Un nouveau pic de marée haute est attendu ce vendredi 15 novembre, en fin de matinée, à Venise, victime de graves inondations depuis trois jours. Certes ce pic devrait être moins haut que le précédent (1,50 m contre 1,87 m mardi soir), mais la Cité des Doges est éprouvée par les dégâts déjà causés. Les autorités ont très peur des conséquences d'une nouvelle montée des eaux.

Le phénomène "acqua alta" devait donc atteindre un pic de 1,50 m vers 11h20 (10h20 GMT) et, de plus, de fortes averses et du vent sont encore annoncés sur toute la région, où l'état d'urgence de catastrophe naturelle a été décrété jeudi.

La ville a connu sa pire marée haute en 53 ans mardi soir. L'eau a envahi les églises, commerces, musées et hôtels de ce joyau classé au patrimoine mondial. Les 50.000 habitants du centre historique ont malgré tout pu profiter jeudi d'une embellie pour tenter de faire sécher leurs logements ou le contenu de leurs échoppes.

Des centaines de millions d'euros de dégâts

Grâce à ce répit, l'humeur était plutôt joyeuse, les touristes s'amusant à sillonner l'immense place Saint-Marc chaussés de bottes en plastique orange, bleues ou jaunes, ou à siroter un café les pieds dans l'eau dans les quelques bars ou restaurants ouverts.

Mais les locaux n'avaient pas le cœur à faire la fête en voyant leur ville souffrir autant. Surtout que des festivités de fin d'année ont déjà été annulées en prévision d'un aggravation de la situation.

Un budget a été débloqué pour aider les sinistrés. Les dégâts, d'ores et déjà chiffrés à "des centaines de millions d'euros", devront donner lieu à des évaluations précises mais, en attendant, l'état d'urgence permettra "immédiatement" de verser "5.000 euros pour les particuliers et 20.000 euros pour les commerces", selon le Premier ministre Giuseppe Conte.

Un comité spécial sur Venise se réunira aussi le 26 novembre pour "discuter de la gestion générale des problèmes", dont un plan de contournement du centre historique pour les paquebots de croisière et le méga-projet Moïse de digues censées protéger la lagune.