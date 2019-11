publié le 14/11/2019 à 21:12

Une situation qui devient critique. Ce jeudi 14 novembre, l'Italie a décrété l'état d'urgence à Venise, après la marée exceptionnelle qui a envahi la cité lacustre, a annoncé le Premier ministre Guiseppe Conte.

"Le cabinet a approuvé l'état d'urgence à Venise", a-t-il écrit dans un tweet, deux jours après des inondations historiques, en ajoutant que 20 millions d'euros allaient être débloqués "pour les interventions les plus urgentes".

Dans la soirée du mardi 12 novembre, la ville a été touchée par une marée haute ("acqua alta") qui a grimpé à 1,87 m, soit la deuxième plus forte de l'histoire depuis celle du 4 novembre 1966 avec 1,94 m.



Elle a submergé 80% de la Sérénissime, mais aussi provoqué la mort d'un septuagénaire, renversé gondoles et autobus fluviaux et inondé commerces, musées et hôtels ainsi que la fameuse Basilique Saint-Marc. Un nouveau pic est prévu vendredi 15 novembre au matin à 1,45 m à 11H20 (10H20 GMT), avant une décrue les jours suivants.