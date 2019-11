Jeudi, le niveau de l'eau a commencé à baisser et les touristes les plus courageux ont mis le nez dehors

Le niveau de l'eau est montée si haut que les gondoles ne pouvaient plus passer sous certains ponts

et William Vuillez

publié le 14/11/2019 à 22:09

Les terrasses de café sont submergées, les bateaux sont à la dérive, les habitants pataugent... L’impressionnante acqua alta (marée haute) qu'a connue Venise ce mercredi 13 novembre fascine, mais ne sera pas sans conséquences pour ses habitants. Jamais en plus d'un demi-siècle Venise n'avait été autant inondée.

Cette marée haute exceptionnelle de 1,87 mètres, le plus haut niveau depuis 53 ans, a submergé toute la ville. Le célèbre place Saint-Marc s'est retrouvée sous les eaux et de nombreux bâtiments historiques vont engendrer des dégâts sans-précédent. La marée exceptionnelle a fait chavirer des gondoles, projeté des vaporetti (autobus fluviaux) sur le rivage, inondant boutiques, bars, restaurants et provoquant des coupures d'électricité dans toute la ville.

Des centaines de touristes ont dû patauger, ayant parfois de l'eau jusqu'au-dessus des genoux pour regagner leurs hôtels. Les riverains eux, ont dû écoper comme ils ont pu, leur domicile ainsi que leur commerce. Un conseil des ministres a déclaré ce jeudi l'état d'urgence pour catastrophe naturelle sur la zone de Venise. Cette procédure dotera le gouvernement de "pouvoirs et moyens exceptionnels" pour intervenir plus rapidement.