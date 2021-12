Coronavirus : Israël annonce que les plus de 60 ans et les soignants vont recevoir une 4ème dose

Catherine Hill appelle à rapprocher la vaccination des plus âgés.

Alors que la campagne pour la dose de rappel bat son plein en France, Israël a décidé de prendre un peu d'avance et de proposer prochainement une... quatrième dose aux plus de 60 ans et aux soignants, a annoncé le Premier ministre Naftali Bennett après avoir consulté un groupe d'experts.

Dès fin novembre, le ministre de la Santé Nitzan Horowitz déclarait qu’il n’était pas "déraisonnable" de penser que nous aurons besoin d’une quatrième dose. Le gouvernement a donc décidé de passer à l'action. "Les citoyens d'Israël ont été les premiers au monde à recevoir la troisième dose de vaccin contre la Covid-19 et nous continuons d'être à l'avant-garde avec la quatrième dose", a-t-il dit déclaré dans un communiqué.

La décision du Comité d'experts sur la pandémie d'approuver la quatrième dose est "une excellente nouvelle qui nous aidera à passer à travers la vague d'Omicron qui submerge le monde", selon le Premier ministre.

Concrètement, les plus de 60 ans et les soignants pourront recevoir leur quatrième dose, quatre mois après avoir reçu leurs précédentes injections.