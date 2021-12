Coronavirus : "La 4ème dose de vaccin est une possibilité", annonce Olivier Véran

Bientôt une quatrième dose en France ? La question se pose forcément, après que le gouvernement a raccourci le délai pour recevoir la dose de rappel de 4 à 3 mois. Mais aussi par les propos du président du Conseil scientifique Jean-François Delfraissy qui estimait le 8 décembre "possible le recours à une 4ème dose". Une question que ne se pose plus Israël, puisque le pays a officiellement ouvert cette quatrième dose aux soignants et aux personnes de plus de 60 ans.

Interrogé sur cette possibilité, Olivier Véran a ouvert la porte. "Cette question viendra en son temps (mais) pas maintenant", a-t-il ajouté. "On n'a pas le recul sur la durée de l'efficacité, (...) on verra ce qu'il est en est."

En attendant l'ouverture à une possible 4ème dose, le ministre de la Santé a tenu à rappeler les chiffres de la vaccination : 91% de la population a reçu au moins une dose de vaccin et près de la moitié des 45 millions de Français éligibles à la dose de rappel l'ont reçu.