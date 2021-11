Les infos de 8h - Variant Omicron : Israël ferme ses frontières aux ressortissants étrangers

La crainte de l'arrivée du variant Omicron du coronavirus grandit. Pour l'instant cette mutation n'a pas été recensée en France, mais le pays se prépare, d'autant que la 5e vague est déjà bien présente, le taux d'incidence dépasse la barre des 250 pour 100.000 habitants. Preuve que ce variant se propage rapidement, deux passagers en provenance d'Afrique australe ont été contaminés en Australie.

Quelques heures après avoir enregistré son premier cas, Israël annonce qu'il va interdire à partir de ce dimanche soir l'entrée des ressortissants étrangers sur son territoire dans l'espoir de ralentir la propagation de ce variant détecté pour la première fois en Afrique du Sud. D'ailleurs de nombreux pays ont suspendu les liaisons aériennes avec les aéroports sudafricains.

C'est un coup dur pour les autorités du pays, l'Afrique du Sud, se sent "punie" et injustement traitée alors que ce sont ses scientifiques qui l'ont découvert et ont rapidement sonné l'alarme.

À écouter également dans ce journal

Seine-Saint-Denis - Une femme de 44 ans a été tuée à coups de couteau par son ex-compagnon près de son immeuble ce vendredi soir à Épinay-sur-Seine en Seine-Saint-Denis.



Présidentielle 2022 - À Marseille, une passante est venue toquer à la fenêtre de la voiture d'Éric Zemmour pour lui adresser un doigt d'honneur. Le polémiste a répondu par le même geste.

Accusations contre Hulot - Le porte-parole de Jadot, Matthieu Orphelin, proche de Nicolas Hulot, a été mis "en retrait de ses responsabilités", il n'exercera plus auprès du candidat écologiste à l'élection présidentielle.