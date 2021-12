Israël est le premier pays au monde à administrer sa quatrième dose de vaccin. Pour l'instant, seuls les Israéliens de plus de 60 ans et le personnel médical sont concernés, mais le reste de la population pourrait rapidement suivre. "J'ai donné l'ordre de se préparer immédiatement pour le quatrième vaccin", a ainsi indiqué mardi 21 décembre le Premier ministre Naftali Bennett. "Le monde suivra nos pas", a-t-il ajouté.

Pourquoi cette décision ? L'Etat Hébreu peine également à contenir la diffusion du variant Omicron du coronavirus. La décision du Comité d'experts sur la pandémie d'approuver la quatrième dose est "une excellente nouvelle" qui "nous aidera à passer à travers la vague d'Omicron qui submerge le monde", avait plus tôt déclaré le Premier ministre.

Plus de 4,1 des 9,3 millions d'habitants d'Israël ont déjà reçu trois doses de vaccins contre le coronavirus. Les enfants de 5 à 11 ans sont actuellement en train d'être vaccinés. "Les citoyens d'Israël ont été les premiers au monde à recevoir la troisième dose de vaccin contre la Covid-19 et nous continuons d'être à l'avant-garde avec la quatrième dose", a-t-il dit.

Restrictions de voyage

Les personnes immunodéprimées pourront également recevoir la quatrième dose, qui peut leur être administrée, comme aux personnes de plus de 60 ans et aux équipes médicales, au moins quatre mois après la troisième injection, a précisé le ministère de la Santé.

Plus tôt dans la journée, Israël avait annoncé avoir ajouté les États-Unis, le Canada et plusieurs autres pays à sa liste rouge d'une cinquantaine d'Etats vers lesquels il est interdit de voyager. Ces restrictions de déplacements, qui concernaient déjà la France, le Royaume-Uni et la plupart des pays africains, prendront effet ce mercredi 22 décembre et resteront en vigueur, comme pour les autres pays "rouges" jusqu'au 29 décembre au moins.