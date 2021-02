Neige et glace dans une rue de Nashville, Tennessee, le 15 février 2021 Crédits : Brett Carlsen / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP |

publié le 17/02/2021 à 13:43

Le Texas sous la neige, des températures polaires et des millions d'Américains sans électricité... La vague de froid qui a déjà fait au moins 20 morts selon les médias américains se poursuit aux États-Unis.

Habitués aux températures douces, les Texans restaient mardi sous le coup d'un thermomètre glacial, qui est tombé jusqu'à -12 degrés Celsius dans leur capitale, Austin, dans la matinée. Soit un plongeon par rapport à la moyenne basse pour février dans cette ville (7,2 degrés) et même en comparaison de la température enregistrée au même moment à Anchorage en... Alaska (-7 degrés).

Pour éviter la surchauffe de tout le système à cause d'un pic de la demande, les compagnies d'électricité enchaînent les coupures partielles depuis ce week-end dans ce grand État du Sud des États-Unis. Plus de 3,5 millions de foyers et de commerces étaient privés de courant mardi soir, selon le site Poweroutage.us.

Le Mississippi frappé par le froid

Dans le Mississippi, les habitants ont découvert au réveil les paysages de cet autre État du Sud couverts de neige et de glace. Les autorités tardaient à dégager les routes dans le Sud où les chasse-neiges ne sont pas courants, et d'ordinaire peu utilisés. Plus d'une vingtaine de décès ont été liés au mauvais temps hivernal selon les médias américains, et les autorités ont exhorté les Américains à la prudence.

Plus au nord, Chicago était sous une épaisse couche de neige, les riverains tentant de dégager leurs voitures. Ces conditions extrêmes ont provoqué la formation d'au moins quatre tornades, dont une s'est abattue en pleine nuit sur le sud-est des États-Unis, en Caroline du Nord, tuant trois personnes et faisant dix blessés.