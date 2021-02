Vaccin contre la Covid-19 : pourquoi la France est-elle à la traîne ?

publié le 04/02/2021 à 07:30

La France est le seul pays du Conseil de sécurité des Nations unies qui n’a pas produit son vaccin. Après une pénurie de tests, de réactifs, de masques : on lit en creux l'affaiblissement de l'industrie française.

Mais comment expliquer cette défaite industrielle ? Si on regarde du côté du géant pharmaceutique français Sanofi, il a connu cinq patrons en 14 ans… De quoi compliquer la mise en œuvre d'une stratégie à moyen terme qui permettrait de mobiliser au maximum les moyens de recherche. Entre 2008 et 2010, Sanofi était la deuxième entreprise mondiale en matière de pharmacie, depuis elle est passée au 8ème rang.

Par ailleurs, on constate que dans la lutte contre le Coronavirus, les vaccins ont plutôt été trouvés par de petites structures, des start-up, qui n'ont pas la même culture du risque. Dans cette crise, on voit bien que pour réussir, la recette du succès est moins de produire en interne des médicaments et des vaccins mais plutôt d'avoir les talents qui repèrent à l'extérieur les start-up prometteuses. Et si Sanofi rachète des start-up, le groupe ne l'a pas encore fait en matière vaccinale, ce qui explique en partie ses difficultés actuelles.

En France, on a bien des start-up mais on a du mal à les faire grandir et le manque de financement n'encourage pas non plus les chercheurs à se lancer. Le meilleur exemple est peut-être celui de Valneva, une petite entreprise nantaise qui est sur le point de trouver un vaccin mais qui, faute de réponse satisfaisante de l'État français, sera financée par les Britanniques. Ces derniers seront donc livrés en priorité.

