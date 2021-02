Un séisme de magnitude 7,7 frappe la Nouvelle-Calédonie et les îles Loyauté

publié le 10/02/2021 à 15:31

Un violent séisme de magnitude 7,7 a ébranlé la région des îles Loyauté et de la Nouvelle-Calédonie dans le Pacifique, ce mercredi 10 février, a annoncé l'Institut de géophysique américain (USGS). Le tremblement de terre a déclenché une alerte au tsunami, a indiqué le Centre d'alerte aux tsunamis du Pacifique.

L'USGS a dans un premier temps rapporté une magnitude de 7,9, qu'il a ensuite révisée à 7,5 puis 7,7. L'épicentre du séisme a été localisé à environ 400 kilomètres au sud-est de l'archipel des îles Loyauté, et à environ 430 kilomètres du Vanuatu, selon l'USGS.

La Nouvelle-Calédonie est située au sud-ouest de l'océan Pacifique, à environ 1.500 km à l'est de l'Australie. La région englobant la Nouvelle-Calédonie et le Vanuatu, pays voisin, fait partie de la Ceinture de feu du Pacifique, l’une des zones d'activité sismique les plus intenses de la planète. La plaque australienne portant la Nouvelle-Calédonie et les îles Loyauté plonge sous l'arc du Vanuatu en créant la fosse du Vanuatu.