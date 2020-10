publié le 30/10/2020 à 14:01

Un puissant séisme de magnitude 7 sur l'échelle de Richter a secoué vendredi 30 octobre l'ouest de la Turquie et provoqué l'effondrement de plusieurs immeubles, ont rapporté l'Institut de géophysique américain (USGS) et les médias turcs. La secousse, qui a été ressentie jusqu'à Istanbul et Athènes, s'est produite en mer Egée, au sud-ouest d'Izmir, troisième plus grande ville de Turquie, et près de l'île grecque de Samos.

La télévision publique grecque Ert a également indiqué qu'un mini-tsunami a déferlé sur Samos, provoquant des dégâts matériels et l'effondrement de plusieurs murs et de plusieurs maisons. La secousse tellurique a également provoqué des inondations dans le port de l'île de Samos, à en croire les images de la télévision. Pour le moment aucune information concernant un bilan humain n'a été transmise.

Le puissant séisme de magnitude 7 qui a secoué l'ouest de la Turquie a provoqué l'effondrement de plusieurs immeubles dans la province d'Izmir.



Aucune information sur le nombre de victimes pour le moment.





"C'était le chaos, nous n'avons jamais vécu cela... Pour l'instant nous n'avons pas de victimes. Certains bâtiments ont été abîmés, une église notamment", située dans le port de Karlovassi, a indiqué à Ert Giorgos Dionysiou, vice-maire de Samos. La Protection civile grecque a averti via sms les habitants de l'île de rester "en plein air et loin des bâtiments", et de "s'éloigner des côtes".

Le tsunami est en cours dans la région d'Izmir en Turquie et sur les îles grecques en mer Égée. Les gouvernements des deux pays appellent les populations a se réfugier en hauteur.